Quando respira l’aria di casa, Anthony Davis tira fuori il meglio di sé.

La stella dei Los Angeles Lakers è risultata determinante nella notte NBA. Con una prestazione da 37 punti e 6 rimbalzi, la franchigia ha archiviato la pratica Chicago Bulls.

Soddisfatto lo stesso Davis, intervenuto ai microfoni di Spectrum SportsNet.

Sono sceso in campo in modo molto aggressivo. Ho messo molta pressione su me stesso per giocare al meglio delle mie possibilità e aiutare la squadra a portare a casa la vittoria. Si è trattata di una grande vittoria di squadra. Sono stato in grado di saper far girare la palla stasera, il che è molto buono. Avremmo potuto segnare anche di più, ma abbiamo saputo mantenere il controllo della partita. Stasera è stata una di quelle notti in cui la palla non riesce a entrare con il tiro da fuori, quindi l’allenatore ha voluto che entrassimo nel pitturato e ci assicurassimo di andare il più possibile al tiro libero. Abbiamo dimostrato che possiamo vincere in diversi modi. Vincere in casa è sempre una grande soddisfazione.