NBA, Scott Brooks: “Beal è felice qui. Non siamo interessati a una trade”

A causa delle continue sconfitte degli Washington Wizards, non si fermano le speculazioni sul futuro di Bradley Beal. La guardia è al momento il miglior realizzatore della NBA, ma la sua squadra si trova all’ultimo posto della Eastern Conference, con sole tre vittorie a fronte di ben dodici sconfitte. Beal è uno dei giocatori più ricercati del momento, e fa gola a diverse franchigie, pronte a sfruttare il suo malumore.

La situazione non sembra però preoccupare il coach degli Wizards, Scott Brooks. L’allenatore ha parlato con i giornalisti dopo l’allenamento di oggi:

“Bradley e io non abbiamo mai parlato di questi problemi. Sappiamo quello che può succedere. Non riusciamo a vincere, e quando non vinci le squadre pensano che getterai la spugna e che mollerai, che ti sbarazzerai dei tuoi migliori giocatori. Quindi, tutto questo fa parte del gioco.”

“Con Bradley non c’è differenza. E’ uno dei migliori giocatori della lega, è ovvio che le squadre lo vogliano. Ma la parte positiva è che al momento si trova nella squadra che lo ama di più. Io amo allenarlo. Lui vuole stare qua, ha pure firmato un’estensione.”