NBA, Kyrie Irving commenta l’arrivo di James Harden

Dopo essere sostanzialmente scomparso per due settimane, Kyrie Irving è pronto a tornare ed i tifosi Nets possono iniziare il conto alla rovescia per vedere in campo il trio formato All-Star con l’aggiunta di James Harden.

Il Barba infatti è approdato a Brooklyn durante l’assenza del play e quindi i due non hanno ancora avuto modo di giocare assieme. Attesa però che non scalda solo i tifosi, ma lo stesso Irving il quale ha commentato l’arrivo dell’ex Houston in una Zoom Call con i giornalisti:

“Sono felice. Avere l’opportunità di giocare con grandi cestisti, che giocano da tempo nella Lega e che hanno attraversato alti e bassi, picchi e valli. James è in linea con noi in termini di esperienza, e aggiungere questo ‘pezzo’ al nostro spogliatoio sarà fantastico per noi.”

L’arrivo di Harden non pare “spaventare” Irving che non sembra temere, o interessarsi, chi potrà assumere il ruolo di leader in campo e fuori nello spogliatoio Nets. L’ex Houston comunque pare essersi già ambientato e aver trovato subito feeling con l’altra stella di New York, Kevin Durant. Nelle due partite disputate dal suo arrivo nella Grande Mela, James Harden ha messo a referto 32 e 34 punti, oltre a 12 e 6 assist, dimostrando una buona intesa con lo stesso Durant. Ora non resta altro che attendere il rientro sul parquet di Irving per capire se Brooklyn può avere dei limiti.

