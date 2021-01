NBA, Draymond Green e l’aneddoto da rookie vedendo Kobe Bryant

Draymond Green ha giocato contro eccellenti giocatori nel corso dei suoi nove anni in NBA, tra questi spicca ovviamente il nome di Kobe Bryant. Dopo la vittoria contro i Los Angeles Lakers ha rivelato diversi aneddoti risalenti al suo anno da rookie:

“Quando ho cominciato a giocare in NBA, ero particolarmente impressionato da due giocatori: Kobe Bryant e Grant Hill. Sono cresciuto in Michigan ammirando le gesta di Hill con la maglia dei Pistons. Per questo ritengo che fosse eccezionale.”