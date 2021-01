NBA, CJ McCollum dovrà stare fuori a causa di una frattura al piede

La guardia dei Portland Trail Blazers, CJ McCollum dovrà stare fuori per un periodo ancora non specificato a causa di una frattura al piede, sofferta nel match di sabato contro gli Atlanta Hawks.

Come specificato dalla squadra, i test addizionali fatti dallo staff medico hanno riportato una micro-frattura al piede sinistro e una distorsione. Il giocatore ha lasciato la squadra a metà partita, nella vittoria per 112-106 contro gli Hawks, dopo un contatto avvenuto con Clint Capela. Il lungo di Atlanta ha calpestato il piede di McCollum dopo un layup nel primo quarto.

Alla fine del primo tempo, la guardia non ha più retto e ha preferito uscire per evitare guai peggiori. Il giocatore in maglia #3 dovrà portare un tutore per almeno quattro settimane, al termine delle quali verrà rivalutato dallo staff. Una sfortuna per la squadra e per il giocatore, che si stava avviando verso la migliore stagione della sua carriera, almeno a livello di statistiche.

INJURY UPDATE: Further imaging reveals CJ McCollum with a small hairline fracture to the lateral cuneiform in his left foot and a mid-foot sprain. McCollum will wear a walking boot and be re-evaluated in four weeks. — Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 19, 2021

Prima dell’accaduto, McCollum stava viaggiando sulle medie di 26.7 punti a partita, massimale in carriera per lui e 5 assist, in 13 partite giocate.

Il coach di Portland, Terry Stotts ha dichiarato che i raggi X hanno rivelato un infortunio che potrebbe essere ben più serio, e che dovrà essere tenuto d’occhio per tutte e quattro le settimane. Il coach e i compagni sperano che CJ McCollum torni presto, dato che molte delle speranze della squadra passano anche dalle sue mani.

Leggi anche:

NBA, Anthony Davis e l’amore per Kobe: “Era il mio idolo, insieme a Jordan

NBA, Kevin Durant e Damian Lillard sono i giocatori della settimana

NBA, vincono gli Hawks contro Minnesota nel MLK Day