Mercato NBA, i Toronto Raptos hanno tagliato Alex Len

È durata pochissimo l’avventura di Alex Len con la casacca dei Toronto Raptors. La franchigia canadese infatti ha deciso di tagliare il centro ex Atlanta.

The Raptors have waived center Alex Len. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2021

A far pendere la bilancia verso questa decisione sono state sicuramente le ultime assenze, ma anche l’ottimo rendimento che sta mantenendo Chris Boucher. Il lungo originario di Santa Lucia è stato, fino a questo momento, una delle poche note liete, se non l’unica, dell’inizio di stagione in casa Raptors. Boucher infatti sta viaggiando a una media di oltre 16 punti e 7 rimbalzi a partita, insidiando anche la titolarità del veterano Aaron Baynes.

Tutto questo ha portato Len ad uscire dalle rotazioni e le ultime assenze dovute a problemi personali prima e ai protocolli poi hanno spinto la società verso la decisione del taglio. Si libera così uno slot ai Toronto Raptors, anche se il contratto di oltre 2 milioni del lungo rimarrà a bilancio.

Len è arrivato in Canada questa estate, dopo aver trascorso la seconda parte dell’ultima stagione a Sacramento. Il giocatore ha toccato, fino ad ora, il momento più alto della sua carriera con gli Hawks quando ha chiuso l’annata 2018/2019 con oltre 11 punti e 5 rimbalzi per venti minuti di media a partita. La stagione scorsa ha visto poi un declino del lungo, con la conseguente decisione della franchigia di Atlanta di scambiarlo per poi puntare su Capela.

Da capire ora se i Toronto Raptors decideranno di puntare su qualcun altro o proveranno a continuare con i soli Baynes, Siakam e Boucher nel reparto lunghi.

