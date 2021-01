NBA, Boston è tornato Kemba Walker: gioca contro i New York Knicks

Questa sera, Kemba Walker giocherà la sua prima partita stagionale contro i New York Knicks. Il lungo stop di Walker è stato causato da un’iniezione di cellule staminali per tonificare il ginocchio sinistro malconcio da ormai diversi mesi. Si tratta di una ottima notizia in casa Celtics, con Brad Stevens che ritrova uno dei suoi giocatori di spicco.

Celtics guard Kemba Walker is listed available to make his season debut today vs. New York. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 17, 2021

Il rientro di Kemba Walker non poteva arrivare in un momento migliore: i Celtics sono orfani di Jayson Tatum (a causa della positività al Covid-19), così come di altri giocatori, attualmente in isolamento in conformità ai protocolli di salute e sicurezza. Probabilmente, Walker vedrà il suo minutaggio limitato per un graduale rientro alle attività, in attesa di ritrovare la migliore condizione possibile.

I Celtics, attualmente, si trovano in prima posizione ad Est con un record di 8-3.

