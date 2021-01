NBA, i New York Knicks asfaltano Boston: +30 a fine partita

Nel primo match di questo NBA Sunday, i New York Knicks hanno demolito a domicilio i Boston Celtics. La compagine di Brad Stevens nulla ha potuto contro i newyorchesi venuti al TD Garden con l’intenzione di non perdere contatto con l’ottavo ad Est, occupato dagli Charlotte Hornets. I Knicks hanno guidato lungo l’intero corso del match, vincendo tutti i parziali anche dal punto di vista numerico e chiudendo con il risultato finale di 105-75.

Dall’altra parte, per i padroni di casa si tratta di una sconfitta pesantissima in una serata che era cominciata con la notizia del rientro di Kemba Walker dopo diversi mesi di stop a causa del ‘solito’ ginocchio malconcio. Il playmaker ha chiuso la partita con 9 punti in 20 minuti. L’unico ad aver tentato di entrare in partita è stato Jaylen Brown, il quale è andato a referto con 25 punti in 33 minuti di permanenza sul parquet. Da segnalare la nuova assenza di Jayson Tatum, ancora fermo in conformità al protocollo di salute e sicurezza, poiché trovato positivo al Coronavirus. Insieme a lui, altri giocatori di Boston sono attualmente ai box secondo le vigenti disposizioni dettate dalla lega.

Per New York, da segnalare le doppie doppie di Julius Randle – 2o punti e 12 rimbalzi – e RJ Barrett – 19 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra sono andati anche Quickley, Obi Toppin e Reggie Bullock. Tutto facile per i Knicks che hanno così migliorato il proprio record salendo a 6-8, più che sufficiente per occupare l’ottavo posto ad Est. Boston, invece, perde la prima posizione in favore dei Milwaukee Bucks, fissando il suo record sul 8-4.

