NBA, Kevin Durant commenta l’esordio di Harden con i Nets

Sembra già essere festa grande in casa Brooklyn Nets dopo la vittoria arrivata nella notte contro gli Orlando Magic e la buona prestazione di James Harden, il quale ha bagnato il suo debutto con una tripla doppia da record, seguite da parole di felicità nel post-partita. La compagine newyorchese, però, ha anche altri motivi per sorridere, a cominciare dai 42 punti di Kevin Durant. La stella dei Nets, nel post-gara ha commentato la prestazione del ‘Barba’ ai microfoni del NY Post:

“La sua tripla doppia? James è stato incredibile. Ha cercato fin da subito di mettersi nelle migliori condizioni per poter giocare insieme a noi. Appena ha capito, è entrato sulla sua solita modalità offensiva ed ha cominciato ad essere aggressivo provando a segnare. Il che ci ha permesso di aprire ancor di più il campo ed essere pericolosi. È stato un facilitatore.”

A questo punto, Brooklyn deve e vuole solo riaccogliere in squadra anche Kyrie Irving, per poi testare l’immenso talento contemporaneo di 3 possibili candidati MVP. E KD sembra non vedere l’ora:

“Non vedo l’ora di riunire la nostra squadra al completo per vedere quali tipi giocate siamo in grado di costruire per tutta la squadra. Sarà difficile per chiunque raddoppiarci o arrestare i nostri pick-and-roll.”

Con la vittoria arrivata nella notte, i Nets hanno compiuto un altro passo avanti ad Est, registrando un record di 8-6. Numeri che possono certamente essere migliorati non appena Irving rientrerà a disposizione. Brooklyn è il vero crack della lega? Sarà solo il tempo a dircelo. Nel frattempo non ci resta che goderci il viaggio.

James Harden to Kevin Durant 🙌 pic.twitter.com/odfFy6JOF8 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2021

