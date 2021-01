James Harden registra un record NBA nel suo debutto con Brooklyn

Buona la prima per i Brooklyn Nets di James Harden. Nella notte la compagine allenata da Steve Nash ha infatti avuto la meglio sugli Orlando Magic con il risultato finale di 122-115. Abbiamo potuto anche assistere al debutto in maglia Brooklyn del ‘Barba’ il quale, dopo un quarto di adattamento, ha sostanzialmente preso in mano la situazione con Kevin Durant e chiuso il match con una tripla doppia a referto.

Il tre volte vincitore della classifica marcatori ha segnato 32 punti conditi da 14 assist e 12 rimbalzi in 40 minuti di permanenza sul parquet: si tratta del primo giocatore nella storia della NBA a chiudere una tripla doppia da più di 30 punti in debutto con una squadra nuova. Harden, inoltre, è solo il settimo giocatore a realizzare effettivamente una tripla doppia al debutto e ha registrato anche il record di franchigia per assist distribuiti – sempre al debutto – con Brooklyn.

Il 31enne, ufficializzato solamente durante la giornata di giovedì, non ha avuto nemmeno il tempo per partecipare ad un allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra, ma a quanto pare il suo talento sconfinato gli ha permesso di trovarsi a proprio agio anche senza aver condiviso il parquet con KD & compagnia:

Al resto dobbiamo aggiungere i 42 punti di Kevin Durant che, combinati con i 32 di Harden, fanno 74 punti in due. Un record anche sotto questo punto di vista, secondo quanto riporta ESPN.

James Harden is the first player in NBA history with a 30-point triple-double in their debut with a team.

Kevin Durant and James Harden have combined for 70 points, their most ever in a game as teammates (including playoffs). pic.twitter.com/1UNoCX7Icn

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 17, 2021