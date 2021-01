NBA, Jaylen Brown: “Dovete rispettare Tacko Fall”

Quella tra venerdì e sabato notte è stata speciale per Tacko Fall. Il giocatore dei Boston Celtics, infatti, si è guadagnato 7 minuti sul parquet nella partita vinta dai Boston Celtics contro gli Orlando Magic in cui ha prodotto 6 punti (3/3 al tiro), 5 rimbalzi e una stoppata. Insieme a qualche giocata particolare, prontamente ripresa dai media statunitensi, come la (quasi) tripla realizzata nel corso dell’ultimo quarto.

TACKO FALL BANK 3 🔥 pic.twitter.com/jSqsdPp2Nr — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2021

L’atteggiamento di Tacko ha ancora una volta stupito tutti in positivo, ma non Jaylen Brown il quale, durante l’intervista post-partita ha chiesto ai giornalisti meno commenti da circo intorno al suo personaggio e su quello che fa in campo:

“Voi tutti, dovete rispettarlo!”

Brown, nel frattempo, ha invece chiuso la sua personalissima prestazione con 21 punti a referto – 6 su 12 dal campo – 2 rimbalzi, 8 assist e 1 recupero in 25 minuti di permanenza sul paruqet. I Celtics stanno ancora gestendo le diverse indisponibilità come quelle di Jayson Tatum , Robert Williams e Carsen Williams i quali hanno dovuto rimanere ai box in conformità ai protocolli di salute e sicurezza dettati dalla NBA.

Boston nel frattempo si gode la prima posizione ad Est con un record di 8-3.

