NBA, Russell Westbrook si fa male di nuovo: 1 mese di stop

Non c’è pace per i Washington Wizards: dopo aver perso Thomas Bryant a causa della rottura del crociato anteriore, la franchigia capitolina deve fare i conti con una ricaduta legato all’infortunio al quadricipite per Russell Westbrook. La stella di Washington si era fatta male qualche giorno fa e il suo rientro sembrava vicino, ma secondo quanto riportano i media americani, il giocatore avrebbe sofferto un nuovo problema fisico che stavolta potrebbe costringerlo a rimanere ai box per 3-4 settimane.

Wizards fear Russell Westbrook might’ve suffered a major setback with his quad injury, per @RealQuintonMayo He’s expected to miss 3-4 weeks pic.twitter.com/5OingW2gV5 — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 14, 2021

Russell Westbrook, prima di questo stop forzato, stava viaggiando con una media di 19.3 punti, 9.7 rimbalzi e 11.3 assist ad allacciata di scarpe. Washington, in fondo alla classifica ad Est con un record di 3-8, rischia di precipitare sempre più lontano dalla zona Playoff, vero obiettivo stagionale.

