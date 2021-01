NBA, parla Sean Marks, GM dei Brooklyn Nets

C’è poco da fare: lo scambio che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets ha giustamente sconvolto il mondo della NBA. La trade era nell’aria per la ex stella dei Rockets, soprattutto dopo le dichiarazioni che avevano seguito la sconfitta contro i Lakers. Ma quando c’è un tale movimento di nomi importanti è normale rimanere a bocca aperta. La trade è stata architettata dal GM dei Brooklyn Nets, Sean Marks. Marks ha detto di aver parlato con le due stelle dei Nets, Kevin Durant e Kyrie Irving, prima di accordarsi con i Rockets. In particolare il GM neozelandese ha detto:

“Volevo sapere cosa pensassero a riguardo e quale sarebbe stato il loro impegno una volta ufficializzata la trade. Mi è piaciuto sentire le loro intenzioni e il loro impegno, e tra un po’ potremo vederli anche in campo. Questo è ciò che noi vogliamo sentire. Ognuno di questi ragazzi è capace di guidare una squadra ed essere la stella. Ci saranno notti in cui uno di loro avrà l’occasione di brillare. E notti in cui avranno tutti e tre l’occasione”

Visto il triste finale dell’epopea di James Harden in maglia Houston Rockets, era giusto avere qualche dubbio per le squadre che ambivano all’MVP del 2018. Ma Marks ha sentito il giocatore, che ha detto di essere totalmente dedito alla causa della squadra. E, sempre secondo Sean Marks, anche Durant e Irving non vedono l’ora di giocare insieme al “barba”:

“Hanno detto: ‘Vogliamo giocare insieme’. Gli ho lasciato lo spazio per sentire la loro opinione. Ma penso anche che capiscono che ci saranno sere in cui uno o due di loro si dovranno sacrificare per gli altri. Penso che tutti e tre stanno guardando all’obiettivo comune. Tutti noi stiamo guardando all’obiettivo comune”

L’obiettivo comune è il titolo NBA, per il quale la dirigenza ha ipotecato il futuro fino al 2027. Uno scambio che per certi versi può ricordare quello che aveva portato, sempre ai Nets, Pierce e Garnett nel 2013. Quella volta era andata male per la franchigia di New York, ma questa volta Brooklyn ha davvero la capacità di rifarsi.

