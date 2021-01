NBA, Anthony Davis sui Brooklyn Nets: “Sulla carta sono forti…”

Anche Anthony Davis, star dei Los Angeles Lakers, ha avuto l’opportunità di parlare della recente trade che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets. L’ala-centro dei gialloviola non ha però voluto sbilanciarsi, rilasciando delle dichiarazioni piuttosto “diplomatiche”. Queste le parole di AD, riportate da Justin Terranova di The New York Post:

“Harden è riuscito a farsi scambiare in una delle destinazioni che aveva scelto, vuole giocare lì [a Brooklyn]. Vedremo come va. Durant e James [Harden] hanno giocato insieme ad OKC, e ora hanno anche Kyrie [Irving]. Hanno perso dei giocatori importanti – Jarrett Allen e Caris LeVert – ma sono forti sulla carta. Vedremo cosa succederà quando riusciranno a giocare insieme.”

Dichiarazioni a parte, senza dubbio le aspettative già elevate dei Nets non potranno che innalzarsi ancora di più. Dopo aver ottenuto un giocatore del calibro di Harden a costo di buona parte della profondità del roster, a Brooklyn l’obiettivo minimo non possono che essere le Finals.

In attesa del ritorno di Irving, i Nets hanno per ora un non esaltante record di 7-6, contro il 10-3 di Davis e compagni (miglior record della lega). La stagione è appena iniziata, ma Brooklyn dovrà cominciare ad inanellare qualche vittoria in più se vuole arrivare ai Playoff in una posizione di controllo.

