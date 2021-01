NBA, rinviata la partita di sabato tra Pacers e Suns

La NBA, in linea con i protocolli Health and Safety decisi ad inizio stagione, ha deciso di rinviare la partita di sabato tra gli Indiana Pacers e i Phoenix Suns. Per i Suns si tratta della seconda partita rimandata dopo la sfida di mercoledì con gli Hawks.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/CxVQhXolAL — NBA (@NBA) January 14, 2021

I Suns per via del tracciamento dei contatti ancora in corso dopo i primi casi di Coronavirus non hanno otto giocatori a roster. Gli otto giocatori sono il minimo deciso dal regolamento di inizio anno, senza i quali la partita deve essere automaticamente rimandata.

Le partite rimandate dalla scorsa domenica salgono così a nove, dieci dall’inizio della regular season. Una delle squadre più colpite sono stati i Boston Celtics, che però potranno tornare a giocare al TD Garden contro gli Orlando Magic venerdì.

La NBA sta provando a limitare il numero di contagi aumentando le limitazioni per i giocatori e i controlli a cui giocatori e membri degli staff sono soggetti. Questi sforzi non stanno però pagando, anche a causa dei tanti casi totali di Covid-19 che stanno colpendo gli Stati Uniti d’America negli ultimi giorni (più di 230 mila solo ieri). In una situazione così complessa è difficile tenere sotto controllo i contagi ma la lega sta facendo tutti gli sforzi possibili.

Leggi anche:

La NBA rinvia Atlanta Hawks-Phoenix Suns

Rilasciato il protocollo Covid per la stagione NBA

La NBA introduce il terzo test anti-COVID