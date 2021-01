NBA, Giannis Antetokounmpo: “Harden a Brooklyn? Mossa clamorosa!”

Gli equilibri della lega nella serata di ieri sono nuovamente cambiati. L’affare che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets costringe tutte le franchigie a fare un nuovo bilancio delle forze in gioco. Quello che resta certo, però, è il concentrato di talento all’interno della franchigia newyorchese che potrà contare su un Big 3 formato da Kevin Durant, Kyrie Irving e lo stesso Harden.

Tra coloro che hanno commentato il passaggio del ‘Barba’ ai Nets, c’è anche Giannis Antetokounmpo. La stella di Milwaukee ha appreso la notizia durante la conferenza stampa pre-partita contro i Detroit Pistons, reagendo in questo modo:

“Non sono sui social. Che notizie ci sono? Harden a Brooklyn? Wow! È una mossa clamorosa per Brooklyn. Ovviamente con il suo arrivo sono migliorati. Ora sono molto meglio. Saranno una compagine tosta da affrontare. Avere Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving nella stessa squadra è qualcosa di infernale per tutti gli avversari. In ogni caso, qui a Milwaukee dobbiamo concentrarci solo su di noi e cercare di progredire insieme. Vedremo come andrà a finire.”

La compagine del Wisconsin – per un attimo – è stata in cima alle preferenze dello stesso Harden, ma a quanto pare la trattativa con Houston non ha mai preso il decollo. I Bucks, a questo punto, conteranno molto sull’apporto di Jrue Holiday, forse l’unica vera aggiunta di rilievo per Milwaukee nella precedente offseason. Queste le parole del greco:

“Sapevo che Jrue fosse davvero bravo, ma ogni giorno che gioco con lui mi rendo conto di quanto sia anche una persona intelligente, un grande compagno di squadra e nettamente meglio di quanto pensassi in precedenza.”

Sarà abbastanza per giocarsi il titolo NBA 2021? Solo il tempo saprà rispondere a questa domanda.

