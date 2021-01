Ora è ufficiale: James Harden è nuovo giocatore dei Brooklyn Nets

Finalmente possiamo dirlo ufficialmente: James Harden è nuovo giocatore dei Brooklyn Nets. I Nets hanno formalmente annunciato l’arrivo del ‘Barba’ attraverso un comunicato stampa apparso sul sito della franchigia. Il giocatore, il quale indosserà la canotta numero 13 anche a New York, arriva come parte di uno scambio che ha coinvolto anche i Cleveland Cavaliers. Brooklyn, di fatto, ha inviato Jarrett Allen e Taurean Prince a Cleveland, mentre ha girato Caris LeVert, Rodions Kurucs, tre scelte al primo giro del Draft (2022, 2024 e 2026) e 4 pick swaps (2021 , 2023, 2025 e 2027) a Houston. I Rockets hanno ricevuto anche Dante Exum e una scelta del primo giro 2022 da Cleveland (via Milwaukee) con Brooklyn che ha acquisito, per contro, una scelta del secondo giro 2024 dai Cavaliers.

THE BEARD IS A BROOKLYN NET. WELCOME TO BROOKLYN, JAMES HARDEN. pic.twitter.com/kFgVEd8qtU — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 14, 2021

Queste le parole di Sean Marks a fine operazione:

“L’aggiunta di un giocatore All-NBA come James al roster, consente alla nostra squadra di competere contro i migliori della lega. James è uno dei realizzatori più prolifici di questo gioco e siamo felicissimi di averlo portato qui a Brooklyn. Vogliamo anche ringraziare i giocatori che hanno salutato la franchigia. Caris, Jarrett, Rodions e Taurean sono stati fondamentali per la crescita del team e hanno avuto un enorme impatto sulla nostra organizzazione. È stato un piacere vederli crescere sia come giocatori che come persone e faranno sempre parte della nostra famiglia. Auguriamo a ciascuno di loro tutto il meglio per il futuro.”

Adesso, a Brooklyn, comincia un’altra stagione. In attesa di rivedere anche Kyrie Irving in campo.

