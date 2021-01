NBA, Russell Westbrook si fa male: problema al quadricipite

Il periodo sfortunato sembra non avere fine per i Washington Wizards. Dopo aver colto una nuova sconfitta, perso Thomas Bryant a causa della rottura del crociato anteriore, aver subito la quarantena da parte di Bradley Beal per il contatto nella partita contro Boston della scorsa settimana con Jayson Tatum poi risultato positivo al Covid-19, la franchigia capitolina deve ora assorbire l’infortunio di Russell Westbrook. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, il giocatore avrebbe subito un problema al quadricipite sinistro e rimarrà fuori per almeno 1 settimana.

Russell Westbrook will miss a week with left quad injury, Wizards say. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2021

Wasghinton possiede un record di 2-8 e si trova, attualmente, in ultima posizione ad Est insieme ai Detroit Pistons. La squadra allenata da coach Scott Brooks viene peraltro da una serie 3 sconfitte consecutive che non fa ben sperare. Il prossimo impegno in calendario sarà contro i Phoenix Suns.

Leggi Anche

NBA, si avvicina il rientro di Porzingis: in campo già stanotte?

NBA, LeBron James commenta la vittoria contro gli Houston Rockets

NBA, Brutte notizie per Atlanta: frattura al ginocchio per Bogdanovic