Mercato NBA, Houston taglia Bruno Caboclo

Gli Houston Rockets sono chiaramente molto attivi in queste ore di mercato NBA. Dopo la notizia clamorosa riguardante l’addio di James Harden in una blockbuster trade con i Brooklyn Nets che ha coinvolto anche Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, i texani stanno puntellando il proprio roster per consegnare a Stephen Silas una squadra coesa e pronta a combattere in questa particolare regular season. In questo senso, è notizia di pochi minuti fa il taglio di Bruno Caboclo.

The Rockets are waiving forward Bruno Caboclo, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2021

Ma non è tutto: Houston starebbe lavorando – ancora una volta in uscita – per cercare di trovare una soluzione anche per PJ Tucker. L’ala, proprio come il Barba, da diverse settimane ha espresso il suo desiderio di cambiare aria dopo la rivoluzione compiuta durante la scorsa offseason. Non mancano le pretendenti con i Rockets che stanno valutando tutte le opzioni sul tavolo. Anche su questo fronte si attendono le dovute notizie.

