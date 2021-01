Mercato NBA, i Sixers erano pronti a scambiare Simmons per Harden

Come in molti avranno già letto, nella serata di ieri James Harden è stato scambiato dagli Houston Rockets ai Brooklyn Nets in una trade da quattro squadre(!), che ha spedito ai texani quattro scelte al Draft e quattro pick swaps. Nonostante questa fosse probabilmente l’offerta migliore a disposizione di Tilman Fertitta, sembra che un’altra contendente, i Philadelphia 76ers, fosse pronta a mettere sul piatto un certo Ben Simmons.

Il report di Shams Charania di The Athletic smentisce quindi le precedenti parole del GM di Philadelphia, Daryl Morey; sembra inoltre che anche Matisse Thybulle ed un numero imprecisato di scelte al Draft fossero parte dell’offerta.

On @Stadium: The Nets and 76ers competing over last 24 hours for James Harden; Philadelphia and Houston discussions around Ben Simmons/Matisse Thybulle; and expectation on the return of Kyrie Irving. pic.twitter.com/o3sk9UCokS

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2021