Visto il crescente numero di positivi, la NBA ha deciso di rafforzare le sue misure anti-COVID introducendo un terzo test. Gli arbitri e i giocatori della partita in programma dovranno, infatti, sottoporsi a un tampone PCR (molecolare) la mattina del giorno della partita.

Il protocollo attuale prevede che arbitri e giocatori della partita devono essere negativi a due tamponi: quello molecolare del giorno e quello rapido della mattina. Misure che, però, non hanno dato i risultati sperati.

Introducendo il terzo tampone molecolare, più affidabile di un tampone rapido, la NBA spera di ridurre notevolmente il rischio di contagio. L’intento è quello di trovare, nelle 28 città i cui si gioca, un fornitore locale di test PCR in grado di eseguire test a giocatori e arbitri. I test, come scrive Tim Bontemps di ESPN, verrebbero raccolti la mattina della partita così da avere i risultati almeno un’ora prima dell’inizio della gara.

New ESPN story: The NBA sent a memo to teams Wednesday about supplementing its current testing regimen with localized, gameday PCR testing. Story includes timing on what will now be three tests players & refs will have to take before playing/working games. https://t.co/0HGGtVGcCF

— Tim Bontemps (@TimBontemps) January 14, 2021