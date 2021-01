La NBA rinvia Atlanta Hawks-Phoenix Suns

Siamo arrivati all’ennesima partita rinviata negli ultimi 5 giorni. La NBA, infatti, in questi minuti ha sostanzialmente ufficializzato il rinvio di Atlanta Hawks-Phoenix Suns in programma questa notte. A riportare la notizia per primo è stato Adrian Wojnarowski, insider di ESPN. Secondo quanto svelato dal giornalista, Phoenix ha diversi giocatori in isolamento preventivo dopo aver giocato lunedì scorso contro Washington, squadra in cui sono stati rilevati molteplici casi di positività al tampone.

Atlanta vs. Phoenix tonight has been postponed, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021

Contact tracing with Phoenix players is a factor because Suns played the Wizards on Monday, per sources. Wizards have positive tests on roster. https://t.co/C8DUWVOQxs — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021

La lega, nella giornata di ieri, ha inoltre stabilito nuove regole all’interno del suo protocollo di sicurezza e salute proprio per cercare di limitare, quanto possibile, l’evidente situazione di difficoltà. Non mancano, però, le critiche allo stesso da parte di alcuni protagonisti NBA come George Hill, il quale ha criticato apertamente le nuove disposizioni.

