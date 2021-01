La NBA rinvia la partita tra Boston Celtics e Orlando Magic

La NBA ha deciso di rinviare la partita di domani sera tra Orlando Magic e Boston Celtics. Il rinvio è scattato poiché i Boston Celtics non hanno raggiunto nuovamente il numero minimo di otto giocatori disponibili. Infatti, gran parte del roster è al momento in autoisolamento a causa delle procedure di “contact tracing” previste dal protocollo di sicurezza NBA.

The Celtics have now had three games in a row postponed, out of five total games the league has postponed this season. Sunday's game was postponed because Miami didn't have enough available players; tonight vs. Chicago and tomorrow vs. Orlando are because Boston is short players. https://t.co/nen5RtSKsl