Oltre alla vittoria sui Charlotte Hornets, i Dallas Mavericks hanno finalmente riabbracciato Kristaps Porzingis, che ha fatto il suo esordio stagionale. Tornato dall’infortunio al menisco della passata stagione, questa notte Porzingis ha giocato circa ventuno minuti segnando sedici punti, conditi da quattro rimbalzi.

Porzingis non nasconde l’emozione del suo esordio stagionale, come spiega nel post-partita:

“Ho lavorato molto e sono tornato dall’infortunio, quindi è sempre una bella sensazione essere tornato e aver giocato per diversi minuti. Sono molto felice di questo e sono contento per la vittoria. Quando stavo fuori cercavo di aiutare la squadra in altri modi, motivandoli durante i timeout ma senti che non ti basta e vuoi fare di più. È stata dura perché non vedevo l’ora di tornare, ma non ho forzato i tempi e, finalmente, posso dare il mio contributo”