Mercato NBA, Victor Oladipo finisce agli Houston Rockets

Victor Oladipo è approdato agli Houston Rockets in cambio di un pacchetto incentrato su Caris LeVert. LeVert è appena arrivato agli Houston Rockets come contropartita per James Harden , nuovo acquisto dei Brooklyn Nets. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Atheltic.

The Indiana Pacers are moving Victor Oladipo to the Rockets for package around Caris LeVert, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021

Gli Houston Rockets hanno ceduto anche una prima scelta al Draft e quattro possibilità di swap con una scelta migliore agli Indiana Pacers. L’arrivo di Oladipo fa parte del ben più intricato “affare Harden”. Il passaggio del Barba ai Brooklyn Nets ha coinvolto quattro franchigia, tra cui i Cleveland Cavaliers.

Rockets are acquiring Caris LeVert in James Harden deal from Brooklyn and sending LeVert to Indiana to acquire two-time All-Star Victor Oladipo — in addition to the four first-round picks and four draft pick swaps, sources said. https://t.co/3Tsm0dErtP — Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2021

Il passaggio di James Harden ai Brooklyn Nets ha movimentato una moltitudine di giocatori è scelte. Non sono da escludere nuovi scambi nelle prossime ore. Oladipo sarà free agent a fine stagione. Il front office dei Rockets potrà quindi decidere se offrirgli l’estensione al massimo salariale desiderata dal giocatore.

Victor Oladipo al momento sta viaggiando a 20 punti, 4.2 assist e 5.7 rimbalzi di media a partita. Inoltre, in questa stagione sta tirando con 42.1% dal campo e il 36.2% dall’arco. Per Oladipo, gli Houston Rockets sono la quarta squadra in carriera. La guardia ha esordito in NBA con gli Orlando Magic, salvo poi passare agli Indiana Pacers, dove è diventato un All-Star, con una breve parentesi in quel di OKC.

