Il futuro di James Harden è ancora incerto: molte sono le squadre interessate al numero 13 degli Houston Rockets, i quali hanno iniziato a parlare con diverse franchigie. Oltre ai soliti Nets, Harden strizza l’occhio anche ad altre destinazioni, come Milwaukee e Philadelphia. Quest’ultima sembrava essere intenzionata ad inserire Ben Simmons nella trattativa, ma poi c’è stato il dietro front.

Also in story: While the Sixers have signaled a willingness to include All-Star guard Ben Simmons in trade packages for Harden, those talks have come nowhere close to a deal, sources said. https://t.co/bbP3k3uNci — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 17, 2020

Come riportano Adrian Wojnarowski e Ramona Shelburne di ESPN i 76s, per arrivare a Harden, erano disposti a includere nello scambio anche Ben Simmons. Non si è trovato, tuttavia, un accordo tra le parti.

Successivamente è arrivata la smentita di questo ipotetico scambio Simmons-Harden direttamente da Daryl Morey, GM di Philadelphia. Intervistato da Shams Charania, Morey ha esplicitamente detto:

“Non stiamo scambiando Ben Simmons: è una parte importante del nostro futuro”

In response, 76ers president of basketball operations Daryl Morey tells @TheAthleticNBA @Stadium: “We are not trading Ben Simmons — he is an important part of our future.” https://t.co/W6T7HQjjoP — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2020

Sempre secondo ESPN, Houston starebbe parlando anche con altre franchige: queste altre squadre, non specificate, si sentirebbero molto a loro agio a intavolare una trattativa per provare a prendere Harden, nonostante non ci sia la certezza che rifirmerà quando sarà free agent.

Nonostante le voci di mercato, Harden si concentra sul presente, come aveva detto mercoledì dopo la partita contro San Antonio:

“Posso solo concentrarmi sul presente. Per me, James Harden, la cosa migliore da fare è ritrovare il ritmo e la forma fisica ottimale. Gli allenamenti individuali servono, ma non hanno niente a che vedere con le partite: ieri era la prima volta che tornavo a giocare, è stato emozionante”

ESPN reporting with @ramonashelburne: The Houston Rockets are increasingly expanding trade discussions on James Harden beyond his preferred destinations of Brooklyn and Philadelphia. Full story: https://t.co/pt6AByyywa — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 17, 2020

