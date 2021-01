Scarpe Nike LeBron: guida ai migliori modelli

Vuoi sapere quali sono i migliori modelli delle scarpe Nike LeBron? Sono passati quasi 18 anni dal momento in cui un LeBron James appena entrato nella NBA ha deciso di firmare con il brand Nike, dando vita a una delle collaborazioni più prolifiche e iconiche nella storia dell’ abbigliamento sportivo.

Da quel momento la casa del grande swoosh ha dedicato al fenomeno attualmente ai Lakers un grandissimo numero di scarpe e di edizioni particolari, caratterizzate da una personalizzazione sempre crescente e da design conformi a gusti anche distantissimi tra loro. Per aiutarvi ad orientarvi nel magico mondo delle scarpe Nike targate LeBron James abbiamo, dunque, stilato questo approfondimento che contiene i modelli più belli, disseminati lungo i 17 anni di storia di questa magica collaborazione e ancora disponibili sul mercato.

Scarpe LeBron James: i migliori modelli

Tra le diverse signature prodotte, ce ne sono alcune che possono essere considerate come migliori modelli LeBron in circolazione. Quali sono? Non possiamo esimerci dal non citare le LeBron 17 e 18, due varianti che sul mercato hanno conquistato il favore del pubblico e dei principali addetti ai lavori. Un accenno particolare anche per le LeBron 11, scarpe che ai tempi hanno fatto boom tra gli appassionati del giocatore gialloviola. Ecco la nostra raccolta:

NIKE LEBRON 18 LOS ANGELES BY DAY

Partiamo da un modello recentissimo, nonché una variabile delle LeBron 18 già da noi suggerite e proposte nell’articolo di approfondimento sulle migliori scarpe da basket attualmente in circolazione.

Partiamo col dire che questa scarpa è stata realizzata per mostrare il nuovo e strettissimo rapporto tra la comunità California e il King James. Le Nike LeBron Los Angeles By Day celebrano il titolo vinto da LBJ nella città degli angeli proponendosi con un design assolutamente intrigante e innovativo.

La netta separazione cromatica (evidente in ciascuna delle tre versioni disponibili) tra il tacco e la parte frontale della scarpa esalta i meravigliosi dettagli presenti lungo tutto il prodotto.

La tomaia in Knitposite 2.0 si contrappone a una grafica LA x LeBron a tema urbano situata sotto una clip resistente e semitrasparente sul tallone. I tocchi cromatici divergenti e sgargianti dei tre modelli risaltano sulla silhouette con un effetto peculiare.

Dal punto di vista tecnico, l’unità Max Air offre un’ammortizzazione dagli impatti sotto il tallone e il controtacco sagomato in TPU stabilizza il piede mentre generi forza sul parquet. L’unità Zoom Air a tutta lunghezza è immersa nell’unità Max Air sotto il tallone e si estende fino all’avampiede e il KnitPosite 2.0 è leggero e traspirante, con una maglia elasticizzata che garantisce un fit stabile. I lacci passano attraverso degli occhielli incorporati nella maglia. Infine, la scarpa dispone anche di unità Air integrate nella linguetta.

Insomma, tutto il meglio della tecnologia Nike per una scarpa che, siamo sicuri, diventerà presto un cult.

NIKE LEBRON XI BHM

Cercando tra i modelli più risalenti della linea LBJ, è impossibile non citare questa meravigliosa variante delle LeBron XI.

In questo modello emerge preponderante la ricerca di uno stile che abbini la comodità e sicurezza per dei giocatori potenti, con una scarpa leggera e flessibile. A rubare l’occhio è il bottone centrale, raffigurante l’effige di King James, nel quale il lacci convergono e si intrecciano per una migliore aderenza. Il battistrada a due spessori è un ulteriore dettaglio di stile ma utile anche per la miglior aderenza del piede all’interno della scarpa.

Gli elementi caratteristici del modello sono a dir poco stupendi: il simbolo di LBJ sulla punta della scarpa è un tocco di stile ricercatissimo, a corredo di un design unico, cosparso di vari dettagli cromatici su uno sfondo nero.

NIKE LEBRON SOLDIER 14 BY YOU

Eccoci giunti all’ennesimo gioiellino personalizzabile di casa Nike: le LeBron Soldier 14, disponibili in numerose variabili cromatiche, solo per i Members Nike.

Si tratta di una scarpa fantastica, dotata di dettagli cromati e trattamento con grafica rifrangente high-tech d’ispirazione retrò. Il modello dà la possibilità di scelta tra la tinta unita, semifluorescente, trasparenre XDR per la suola, ulteriormente personalizzabili con una scritta di massimo 7 caratteri.

Vi è ulteriore scelta tra il classico simbolo Dunkman o 2 caratteri personalizzati sulla linguetta.

La scarpa è dotata anche di Zoom Air e Fast Fit. Insomma, l’ennesima dimostrazione di creatività di casa Nike con una scarpa dedicata a LBJ.

NIKE LEBRON XIII

Tra i modelli di Nike LeBron da noi più apprezzati non potevano mancare queste peculiarissime LeBron XII, una delle edizioni più sperimentali e iconiche mai regalate dalla Nike ai fan di The King.

Il look è quasi spaziale, lunare, dai colori tenuissimi e dai dettagli fluo, tra i quali spicca la scritta LBJ tra i lacci e la scritta “Nike Air” sul retro.

La scarpa rappresenta l’ulteriore step evolutivo alla ricerca di una scarpa al contempo alta e flessibile: la calzata altissima protegge alla grande la caviglia, il battistrada alto e frastagliato assorbe e controlla i movimenti del piede e i dettagli a risalto sono a dir poco iconici.

NIKE LEBRON WITNESS 5

Impossibile non inserire in questa rassegna le LeBron Witness 5, ultime discendenti della linea LeBron Witness, che incarna perfettamente la tendenza alla grandezza di LBJ.

Si tratta di una scarpa leggera dal design sobrio e minimal, disponibili in tre variabili cromatiche. Il battistrada è a media altezza, utilissimo per qualsiasi tipo di pallacanestro giocata.

A livello tecnico constano le due unità Zoom Air sotto il piede, il mesh leggero e traspirante e l’intersuola elastica in schiuma, oltre che il controtacco rigido decorato con splendide grafiche che richiamano un leone, aiuta a contenere la parte posteriore del piede e aumentarne la stabilità.

Chi ha detto che i modelli più belli devono essere sempre sopra le righe?

NIKE LEBRON WITNESS IV

A proposito di sobrietà ed eleganza, non potevamo chiudere questo approfondimento legato alle nostre scarpe Nike LeBron James preferite senza far riferimento all’edizione precedente del modello da noi analizzato.

Design total white e suola arcobaleno. Un’assoluta perla all’interno di una linea che presenta comunque altre tre edizioni molto belle. Questo modello, però, va davvero oltre: il leone intagliato sul tallone, l’intessitura della lavorazione e quella suola al contempo evidente e discreta fanno il resto. Un assoluto cult!

NIKE LEBRON 17

Infine, chiudiamo con le scarpe da basket LeBron 17, forse le più famose della sua lunghissima collezione. Ad onor del vero, c’è da dichiarare come Nike abbia proposto diverse varianti disponibili per questo particolare modello, come potete scoprire dalla nostra esclusiva recensione delle LeBron 17. C’è poco da fare: il connubio composto da LeBron James e Nike è, al solito, imperdibile!

