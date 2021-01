NBA, multa in arrivo per DeMarcus Cousins e Markieff Morris

Dopo il recente episodio che ha visto Markieff Morris e DeMarcus Cousins scontrarsi duramente in campo nella partita tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, la lega ha deciso di prendere dei provvedimenti.

Secondo quanto affermato da Shams Charania, infatti, i due giocatori riceveranno una multa rispettivamente di $ 35mila e $ 10 mila.

