Nella vittoria di questa notte di Portland sui Toronto Raptors c’è la firma di Carmelo Anthony, autore di 20 punti seguiti da 5 rimbalzi e 3 assist, con ottime le statistiche di tiro per Anthony: 42.9% dal campo e 44.4% da tre punti.

Statistiche che non stupiscono più di tanto Carmelo Anthony che, nel post-partita, spiega:

Determinante è stata, infatti, l’intesa con McCollum e Lillard: i tre tenori di Portland hanno realizzato un totale di 73 punti. Carmelo Anthony non ha dubbi sulle sue capacità di segnare, come spiega nelle dichiarazioni sul sito della NBA:

“Segno da 18 anni, non sento alcuna pressione quando provo un tiro. Il lavoro di un tiratore è questo: provare e segnare più tiri possibili, sono quelli che contano alla fine della giornata. Sono un ragazzo che ama giocare con un certo ritmo: ci sono quelle volte in cui non riesci ad avere un ritmo, ma devi trovare un modo per trovarlo; oggi ci sono riuscito, grazie anche al lavoro dei compagni”

Melo took over in the 4th with 13 PTS and three 3-pointers to help complete the comeback win 🔥 pic.twitter.com/XGcZZCbkHL

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 12, 2021