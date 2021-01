Per la seconda volta in questa stagione, una partita NBA è stata rinviata. Si tratta di Boston Celtics-Miami Heat, teoricamente in programma per l’1.00 di questa notte. Gli Heat, pochi minuti fa, hanno restituito un ultimo test definito ‘incerto’ riguardante un loro giocatore. Miami, quindi, non è riuscita a raggiungere il numero minimo di giocatori attivi – otto – così come previsto dal protocollo definito dalla NBA, la quale non ha potuto far altro che rinviare la sfida.

The Boston Celtics-Miami Heat game tonight has been postponed, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. A Heat player has returned an inconclusive test, and team does not have required eight players to proceed with game tonight due to contact tracing. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 10, 2021

D’altro canto, il match era già a rischio anche per le diverse indisponibilità in casa Boston dopo il secondo caso di positività (l’ultimo è Jayson Tatum) negli ultimi 3 giorni. I Celtics, in conformità con l’ormai famoso protocollo di salute e sicurezza, avrebbero dovuto rinunciare a ben sette giocatori: Jaylen Brown, Javonte Green, Semi Ojeleye, Jayson Tatum, Tristan Thompson, Grant Williams e Robert Williams.

