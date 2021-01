NBA, Jayson Tatum positivo al Covid-19: out 10-14 giorni

In conformità con i protocolli di salute e sicurezza della NBA, Jayson Tatum dovrà rispettare un periodo di quarantena di 10-14 giorni. Secondo quanto riportato dal Boston Herald, infatti, il giocatore è risultato positivo all’ultimo tampone effettuato.

Per source: Jayson Tatum tested positive for Covid today, and is now awaiting the results of a confirmation test. He is asymptomatic.

— Mark Murphy (@Murf56) January 9, 2021