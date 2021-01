NBA, Dwight Howard sorpassa Olajuwon nella classifica rimbalzi All-Time

Dwight Howard è diventato il tredicesimo miglior rimbalzista NBA di sempre. Il big man dei Philadelphia 76ers ha sorpassato la leggenda dei Rockets Hakeem “The Dream” Olajuwon in questa speciale classifica. Durante la partita della scorsa notte contro i Denver Nuggets, Howard ha raccolto 11 rimbalzi. Questo gli ha permesso di arrivare a un totale di 13.749.

Dwight moves to 13th on the all-time rebounds list! 👏



Congratulations, @DwightHoward! pic.twitter.com/uKFkKDiGdp