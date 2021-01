NBA, Avery Bradley fermato dal protocollo

Il protocollo NBA continua a mietere vittime tra i giocatori. Questa volta è toccato a Avery Bradley, che quindi salterà la partita di questa notte tra i suoi Miami Heat e i Boston Celtics. La guardia ex Lakers è stata fermata dalla NBA per le note misure di sicurezza contro il Covid-19. E’ probabile che il giocatore resterà indisponibile anche dopo la sfida contro i Celtics. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Bradley is expected to miss more time with team than just tonight's game, sources tell ESPN. https://t.co/JFHGQwe0hp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2021

Al momento non sono note le cause del coinvolgimento di Bradley nel protocollo di sicurezza NBA. I Miami Heat avevano affrontato gli Washington Wizards la scorsa notte. Bradley non è il primo giocatore a rimanere coinvolto nelle procedure di sicurezza dopo aver affrontato la squadra della capitale. Kevin Durant e Seth Curry hanno dovuto affrontare un periodo di quarantena nei giorni immediatamente successivi alla sfida con gli Wizards. Anche i Chicago Bulls hanno avuto dei problemi, così come Jayson Tatum, che è risultato positivo.

That makes it four straight games for the Wizards where a player on the team they just played went into protocol soon after. https://t.co/nNzSkzhnar — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) January 10, 2021

Jayson Tatum è proprio uno dei numerosi assenti tra le file dei Boston Celtics. Contro gli Heat risultano disponibili solo 8 giocatori. Nell’injury report presentato dai Celtics troviamo anche Jaylen Brown, Tristan Thompson, Javonte Green, Grant Williams, Robert Williams e Semi Ojeleye. Tutti loro sono fermi a causa del protocollo.

The Celtics announce all nine players on the injury report – Jaylen Brown, Jayson Tatum, Javonte Green, Semi Ojeleye, Tristan Thompson, Grant Williams, Robert Williams, Romeo Langford and Kemba Walker – are all out tonight. The first seven guys are out due to NBA protocols. — Tim Bontemps (@TimBontemps) January 10, 2021

Al momento non è previsto un rinvio della partita. La situazione è ancora chiaramente in evoluzione, visto che potrebbero essere coinvolti altri giocatori dei Miami Heat oltre che a Bradley. Per coach Spoelstra l’assenza della guardia è un duro colpo. Bradley aggiunge difesa a un backcourt talentuoso, ma con dei limiti nella propria metà campo.

