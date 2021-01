NBA, Philadelphia-Denver si gioca: 76ers con 7 giocatori a disposizione

La partita fra Philadelphia 76ers e Denver Nuggets rischia di saltare. La NBA sta cercando di capire se poter dare il via libera in un match che vedrà diversi indisponibili all’interno della compagine di coach Doc Rivers. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, i 76ers dovranno rinunciare, tra gli altri, anche Joel Embiid e Ben Simmons, indicati come ‘infortunati’, mentre dovrebbe ritrovare Danny Green e Paul Reed.

Sixers are planning to list Embiid out with back tightness and Simmons with left knee swelling, sources tell ESPN. Neither will play today. Mike Scott will be upgraded to available, source said. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021

Mike Scott will go through warmups, but is unlikely to play today, sources tells ESPN. Essentially, he's needed to wear a uniform on bench to avoid a forfeit. The Sixers are preparing to play with seven players vs. Denver today. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2021

Diversi, invece, i giocatori che non potranno scendere sul parquet come Seth Curry (per COVID-19), Furkan Korkmaz, Terrance Ferguson, Tobias Harris, Shake Milton, Vincent Poirier e Matisse Thybulle. Anche Mike Scott dovrebbe essere out dal match, come confessato da coach Doc Rivers nel pre-partita:

“Non credo che dovremmo giocare. Ma non spetta a me decidere. Io mi preoccupo per la salute dei nostri giocatori. Ci hanno detto solo un’ora fa che avremmo giocato. Abbiamo 8 giocatori disponibili. Uno è Mike Scott, ma non c’è nessuna chance che riesca a scendere in campo”

Senza Scott, quindi, Phila potrebbe avere solamente 7 giocatori in rotazione.

Dall’altra parte, Denver, dovrà rinunciare a Michael Porter Jr. il quale continua ad essere messo ai box in base ai protocolli di salute e sicurezza per un periodo di tempo indefinito. La sfida del matineé NBA (ore 21.00 italiane) – se confermata – sarà in diretta su Sky Sport NBA. I Philadelphia 76ers, come da nostro Power Ranking, stanno vivendo una stagione di grazia: sono primi nella Eastern Conference, viaggiando col record di 7-2. I Nuggets, invece, vengono da una sconfitta contro Dallas e un record di 3-5.

