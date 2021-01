Power Ranking NBA, prima puntata: Sixers in testa!

Per il primo episodio del Power Ranking di NbaReligion, che uscirà con cadenza bisettimanale, la vetta della classifica spetta ai Philadelphia 76ers, che guidati dalla coppia Embiid-Simmons, da un Harris rinato sotto la guida di Doc Rivers e dalla miglior difesa della lega si assicurano la prima posizione nella Eastern Conference.

Subito dietro troviamo i Los Angeles Lakers. Qualche calo di troppo nei momenti che contano, ma non scordiamoci la brevissima offseason che hanno potuto sfruttare per riposarsi dopo la vittoria del titolo. Dopo le prime dieci partite rimangono sicuramente i favoriti per il back to back. Completano il podio i Boston Celtics: dopo un Christmas Day versione Titanic contro Brooklyn i Celtics hanno messo la marcia in più, aiutati dalle ottime prestazioni del rookie Pritchard oltre a Tatum e Brown. Se continua così Boston potrà essere un serio problema per le altre contender.

Nella top 10 del Power Ranking troviamo poi due delle sorprese di questo inizio stagione: i Phoenix Suns e gli Indiana Pacers. I primi sono riusciti a fare il passo decisivo da squadra in costruzione a squadra da Playoff grazie all’arrivo di CP3, mentre i secondi stanno sorprendendo sotto la guida del nuovo head coach Nate Bjorkgren. Super Malcom Brogdon nelle prime otto partite, aiutato da un Sabonis che continua a migliorare e un Oladipo ritrovato.

All’undicesima posizione troviamo i Brooklyn Nets, che hanno ancora troppi punti interrogativi per salire in classifica. Uno su tutti, la situazione Kyrie Irving, che non gioca per motivi personali senza informare il proprio allenatore. E l’infortunio di Dinwiddie, fuori per tutta la stagione dopo la rottura del legamento, complica ulteriormente la stagione dei Nets.

Di seguito trovate tutta la classifica:

Philadelphia 76ers (7-2) Los Angeles Lakers (7-3) Boston Celtics (7-3) Phoenix Suns (6-3) Los Angeles Clippers (6-4) Milwaukee Bucks (5-3) Golden State Warriors (5-4) Dallas Mavericks (4-4) Indiana Pacers (6-2) Utah Jazz (5-4) Brooklyn Nets (5-5) Miami Heat (3-4) Portland Trail Blazers (4-4) Denver Nuggets (3-5) Orlando Magic (6-3) Atlanta Hawks (4-4) San Antonio Spurs (4-4) New York Knicks (5-4) New Orleans Pelicans (4-5) Houston Rockets (3-4) Cleveland Cavaliers (5-4) Charlotte Hornets (4-5) Chicago Bulls (4-6) Sacramento Kings (4-5) Oklahoma City Thunder (4-4) Toronto Raptors (2-6) Memphis Grizzlies (3-6) Minnesota Timberwolves (2-6) Washington Wizards (2-7) Detroit Pistons (2-7)

