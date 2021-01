NBA, Jayson Tatum va in quarantena: out 10-14 giorni

In conformità con i protocolli di salute e sicurezza della NBA, Jayson Tatum dovrà rispettare un periodo di quarantena di 10-14 giorni. I Boston Celtics perderanno così la loro stella per almeno 5 partite. Già privati ​​di Robert Williams – risultato positivo al COVID-19 – Boston deve rinunciare anche a Tristan Thompson e Grant Williams. A questi nomi si aggiunge quello di Tatum il quale verosimilmente è entrato in contatto con un positivo.

Boston Celtics All-NBA star Jayson Tatum is expected to enter quarantine and miss 10-to-14 days due to COVID-19 health and safety protocols, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021

Il 22enne stava viaggiando con una media di 26.9 punti, 7.1 rimbalzi e 3.8 assist tirando con un discreto 43.8% dall’arco.

In aggiornamento

