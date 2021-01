NBA, John Wall: “Posso ancora essere uno dei migliori playmaker della Lega”

John Wall è tornato e vuole riprendersi il posto che gli spetta nella Lega. All’inizio della stagione c’erano molti dubbi su Wall, ma il giocatore per ora sembra averne già scacciati alcuni. Nella partita contro i Sacramento Kings, prima vittoria degli Houston Rockets per 122-119, il numero 1 della squadra texana ha messo a referto 22 punti, 6 rimbalzi e 9 assist.

Il play, nel post-partita, ha mostrato tutta la sua gioia nel tornare a giocare così tanti minuti sul parquet (ben 37) e nell’aiutare i suoi nel vincere la partita. Queste le sue parole rilasciate a ESPN:

“È stato veramente fantastico. Mi sono divertito molto. È stato emozionante ritornare ad avere il comando del gioco. Sono così felice di poter competere contro i migliori di questa Lega. Voglio dimostrare a tutti che posso ancora essere uno dei play più forti in NBA. Segnare 22 punti, produrre 9 assist e catturare 6 rimbalzi non è una brutta prestazione per uno che non gioca da due anni. Sono felice di me stesso e ora voglio fare meglio nella prossima partita”.