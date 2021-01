Non c’è ancora fine al calvario sopportato da Chuma Okeke. Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, gli Orlando Magic dovranno fare a meno del giocatore per diverse settimane.

L’ala grande infatti ha riportato una contusione ossea al ginocchio sinistro. Un infortunio derivato dalla lesione al crociato subita nel 2019, quando ancora militiva nella NCAA.

Proprio a causa di questo problema, Chuma Okeke fu costretto a terminare anzitempo la sua stagione a Auburn.

Selezionato poi con la sedicesima scelta al Draft del 2019, Chuma Okeke ha trascorso la sua intera stagione da mtricola ai box, per poi fare il suo esordio in NBA lo scorso 23 dicembre.

Nella gara disputata contro i Miami Heat, il giocatore ha trascorso 18 minuti in campo, mettendo a segno solo 3 punti.

