NBA, Damian Lillard sigla un record speciale contro gli Warriors

I Portland Trail Blazers sbancano il Chase Center vincendo per 123 a 98 sui Golden State Warriors e, inanellano la terza vittoria di questa regular season. La stella più brillante è naturalmente lui, Damian Lillard, che con 34 punti, 4 rimbalzi e 8 assist guida la sua squadra e detta legge. E a metà del terzo quarto ha anche l’occasione per fare un salto in avanti negli albi e nei libri di storia della NBA.

Segnato il tiro da tre – e che tiro – che gli vale il 21esimo punto della serata, Damian Lillard diventa il secondo giocatore nella storia dei Blazers a raggiungere quota 15.000 punti. E ora, il 5 volte All-Star mette nel mirino il primo posto occupato da Clyde Drexler, il quale detiene il record assoluto della franchigia con 18.040 punti.

Secondo quanto riportato da NBC Sports, Damian Lillard è il 21esimo giocatore più veloce della storia a raggiungere tale quota, con 620 partite in carriera. Il classe ’90 va ad appaiarsi con la leggenda dei Boston Celtics Larry Bird. Considerando che Lillard è nel pieno della maturità e con ‘solo’ 30 anni di età, avremo sicuramente occasione di vederlo scalare altre gerarchie.

