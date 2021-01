La NBA non l’ha lasciata passare liscia a Jordan Clarkson. Il giocatore degli Utah Jazz era finito sul banco degli imputati dopo il suo comportamento nell’ultima gara disputata.

Nella partita persa contro i Phoenix Suns, il giocatore si era scontrato fortuitamente con un arbitro di gara. Un tamponamento poco gradito da Jordan Clarkson, la cui reazione si è trasformata in un evidente spintone contro il direttore.

Il fallo inflittogli non ha però chiuso la questione. La stessa lega, poco incline a far passare in sordina questo genere di comportamenti, si è mossa immediatamente per infliggere al giocatore una punizione esemplare.

A Jordan Clarkson infatti è stata addebitata una multa di 25mila dollari. Un monito significativo a livello economico, che farà sicuramente desistere qualunque giocatore da comportamenti analoghi nel prossimo futuro.

Leggi anche:

NBA, LeBron James su Horton-Tucker: “Continuerà ad avere chance”

Risultati NBA, Giannis si abbatte sui Bulls, Davis ne mette 34 e i Suns fanno 5 su 6

NBA, Popovich su Hammon: “Non è stata assunta solo per fare la storia”