NBA, Monty Williams lancia i suoi Phoenix Suns: “Siamo squadra vera”

Alzi la mano chi si aspettava questo super inizio di stagione dei Phoenix Suns. Con la vittoria di stanotte, i Suns sono la squadra al comando del power ranking NBA. Su 6 partite disputate, per ben 5 volte la compagine dell’Arizona è tornata a casa con una vittoria. Contro i Nuggets, però, hanno faticato parecchio. Il successo è arrivato solo nel finale del match, quando Chris Paul ha segnato un tiro da media distanza portando i Suns a due possessi di vantaggio.

Monty Williams, coach dei Suns, ha voluto parlare proprio di Chris Paul, elemento fondamentale in una squadra giovane e con tanto talento:

“Chris Paul è un leader in campo. Non ha paura di prendere tiri in momenti decisivi. Questa sua abilità nel prendere questo tipi di tiri per noi è fondamentale.”