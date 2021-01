NBA, LeBron James su Horton-Tucker: “Continuerà ad avere chance”

Nel silenzio dell’AT&T Center, i Los Angeles Lakers aprono il loro 2021 imponendosi per 109 a 103 sui San Antonio Spurs. Il tandem LeBron James – Anthony Davis è devastante come sempre, con il primo che mette a referto 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist e il secondo che conclude con 34 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Come nel corso delle precedenti partite, anche in questa trova spazio il classe duemila Talen Horton-Tucker.

Il prodotto di Iowa State disputa circa 14 minuti di gara e mette la sua firma su 5 punti e un rimbalzo. Il suo minutaggio cresce partita dopo partita di pari passo con il suo impatto. E nella conferenza stampa post match, LeBron James in persona non si è risparmiato nell’incoraggiare ed elogiare il giovane compagno:

“Sta vivendo dei bei momenti da professionista. In preseason ha giocato molto bene, ma deve fare un passo avanti perché la regular season è diversa rispetto alla preseason. Continuerà a imparare e continuerà ad avere occasioni perché se le sta guadagnando.”

Il numero 23 dei gialloviola conclude con queste parole:

“Ha talento. Non ci importa se a venti anni commetterà degli errori, nessuno a quell’età non ne commette. E lui vuole imparare, vuole essere migliore di oggi, di domani e questa è una grande cosa.”

Coach Frank Vogel lo ha inserito oramai costantemente nelle rotazioni della sua squadra e, a causa di qualche acciacco di troppo, il numero 5 troverà sicuramente ampi spazi da sfruttare. Per il momento, Talen Horton-Tucker ha una media di 6.8 punti, 1.4 rimbalzi e un assist ogni 12 minuti di partita.

