T.J. Warren, l’ala degli Indiana Pacers, dovrà operarsi per correggere una frattura da stress al piede sinistro. Un infortunio che, molto probabilmente, farà perdere a Warren gran parte della stagione regolare.

Non è la prima volta che T.J. Warren deve fronteggiare questo infortunio. Nel 2016, quando vestiva la maglia dei Phoenix Suns, si era sottoposto a intervento chirurgico per una frattura da stress: in quell’occasione, torno in tempo per l’inizio della stagione 2017/18.

Un brutto colpo per Indiana, che perde una colonna portante della squadra: dopo l’ottimo rendimento della passata stagione, Warren aveva iniziato con il botto anche questa, registrando una media di 15.5 punti a partita.

Un infortunio che terrà T.J. Warren ai box per molto tempo. Il suo compagno di squadra, Victor Oladipo, è convinto che tornerà più forte di prima, come scrive sotto al post di Instagram degli Indiana Pacers:

Warren è stato escluso dalla partita di questa notte contro i Cavaliers, vinta dai Pacers grazie all’asse Sabonis–Brogdon–Oladipo: per Indiana si tratta della quarta vittoria in stagione. Al posto dell’infortunato T.J. ha giocato Kelan Martin che, come dice coach Bjorken, è il sostituto ideale di Warren:

This also explains why Bjorkgren played Kelan Martin early and 11 minutes total. Have to start evaluating options with Warren out indefinitely.

"I love how he competes and he’s just been staying ready all along,” Bjorkgren said of Martin.

