Questa notte Pascal Siakam non ha giocato la partita vinta dai Raptors contro i Knicks per motivi disciplinari. Una decisione quella di coach Nurse che non ha permesso a Siakam di contribuire alla prima vittoria in stagione di Toronto.

Non si conosce il motivo di questa esclusione, ma secondo Shams Charania di The Athletic avrebbe a che fare con la partita contro i 76ers: a 25.6 secondi dalla fine e dopo aver commesso il suo sesto fallo, Siakam è andato direttamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina con i suoi compagni.

The Toronto Raptors decided to sit All-Star Pascal Siakam tonight vs. New York as a disciplinary measure, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Siakam exited the floor early after fouling out Tuesday in Philadelphia. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 1, 2021

Un comportamento che non è piaciuto a Nick Nurse che, però, non è entrato nei dettagli:

“È una decisione presa per motivi disciplinari, riguarda una questione interna: vogliamo fare le cose in un certo modo e, semplicemente, questo discorso vale per tutti”

"It was obviously a discipline thing, for an internal matter… It's just a certain way we want to do things." @Raptors head coach Nick Nurse on their decision to sit out Pascal Siakam for their game against the New York Knicks. pic.twitter.com/8AkXa9PEOT — Sportsnet (@Sportsnet) January 1, 2021

Ha parlato della questione Siakam anche Fred VanVleet, top scorer della vittoria sui Knicks, che cerca di allontanare qualsiasi polemica a riguardo:

“Quello che è successo non ci seguirà per sempre, ormai è acqua passata. [Pascal] è stato fantastico oggi, ha accettato la decisione e ci ha aiutato molto anche dalla panchina. Anche se non ha giocato, ci ha trasmesso molta energia: non vedo l’ora di tornare a giocare con lui”

Anche Norman Powell, autore questa notte di 17 punti, vuole lasciarsi l’episodio alle spalle e concentrarsi sulle prossime gare:

“Quello che succede all’interno della squadra viene gestito tra noi, gli allenatori e la dirigenza. Sappiamo cosa è successo e i motivi, ma non continueremo a parlarne: la cosa importante è che chiunque scenda in campo deve attenersi al piano di gioco e dare il massimo per portare a casa la vittoria. Nelle partite future, quando Pascal tornerà, dovremo avere la stessa energia di oggi”

Pascal Siakam, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, sabato notte giocherà contro i Pelicans.

Leggi anche:

NBA, infortunio T.J. Warren: sarà operato

Becky Hammon è la prima head coach donna in NBA

NBA, Doc Rivers sulle triple di Simmons: “Non potrebbe fregarmene meno”