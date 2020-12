NBA, Shaquille O’Neal spiega cosa manca a LeBron per raggiungere MJ

Chiedere a un fan di basket chi sia il giocatore migliore di sempre conduce quasi sempre a due risposte: Michael Jordan o LeBron James. Tralasciando l’età di chi risponde (che inevitabilmente influenza molti), entrambi i giocatori hanno più di un motivo per meritarsi un titolo così importante, prendendo in considerazione statistiche, campionati vinti e talento mostrato sul parquet.

Come accade di consueto nel mondo NBA, anche alcune delle più grandi stelle della storia del gioco sono spesso costrette a dire la loro sulla questione: questa volta è stato il turno di Shaquille O’Neal. Intervistato nel podcast All Things Covered, Shaq ha detto alcune cose interessanti, a partire dall’effettivo peso che lo stesso LeBron dà al dibattito:

“Conosco LeBron e so che gli interessa ciò che pensa la gente.”

L’ex-Lakers ha poi specificato cosa manchi a James per raggiungere il mitico #23 dei Bulls, tralasciando le semplici statistiche:

“Ha già superato Kobe e Jordan in punti… si avvicinerà anche a Kareem [Abdul-Jabbar] presto. Credo voglia superarlo. Penso che LeBron dovrebbe cercare di pareggiare il numero di anelli di Kobe e Jordan. Se raggiungesse Mike, credo che la gente inizierebbe a pensare che sia lui il miglior giocatore di sempre.”

Impresa non facile, poco ma sicuro: LeBron dovrebbe conquistare ancora due anelli per raggiungere i sei di His Airness, alla non trascurabile età di 36 anni.

Se c’è qualcuno in grado di compiere un’impresa simile, però, quel qualcuno non può che essere il #23 di Los Angeles. Anche tenendo conto del roster a disposizione, uno dei due titoli potrebbe arrivare, chissà, proprio quest’anno.

Leggi Anche

NBA: nuovo infortunio per Danilo Gallinari

NBA, John Wall e Cousins commentano la quarantena obbligatoria

NBA: LaMelo Ball inizia a mostrare il suo valore