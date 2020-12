22 punti, 8 rimbalzi e 5 assist in 29 minuti di impiego: questo è il LaMelo Ball che gli Charlotte Hornets si aspettano di vedere in campo.

Dopo un avvio di stagione complicato (19 punti complessivi nelle prime 3 partite da pro), con un misero 33% dal campo, il fratello minore di Lonzo, è stato l’uomo copertina nella vittoria dei suoi sul campo dei Dallas Mavericks. Una prestazione sontuosa quella di LaMelo, che va oltre alle ottime cifre fatte registrate. La terza scelta assoluta all’ultimo Draft infatti ha mostrato anche, per la prima volta in NBA, le ottime abilità di playmaking che hanno fatto innamorare la franchigia di proprietà di Michael Jordan.

Gli Hornets infatti hanno scommesso pesante sul più giovane dei fratelli Ball anche contro il parere di molti addetti ai lavori. Persone che lo stavano già additando come bust dopo le prime 3 partite giocate male.

Il suo percorso in NBA è appena cominciato ma, inevitabilmente, a causa del cognome che porta, sarà più tortuoso rispetto a quello delle altre matricole. Ma un modo per mettere a tacere gli haters e dimostrare a tutti di appartenere a questa lega c’è, ed è incontestabile: far parlare il campo. Come ha fatto la notte scorsa.

Leggi anche:

Risultati NBA: super Brown da 42 punti, bene anche Nets e Lakers

NBA, mille partite consecutive con almeno 10 punti per LeBron

Becky Hammon è la prima head coach donna in NBA