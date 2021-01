NBA, LaMelo Ball sempre più a suo agio con Charlotte

Dopo il difficile esordio del 23 dicembre scorso sul campo nemico dei Cleveland Cavaliers di cui vi abbiamo raccontato, molte cose sono cambiate per LaMelo Ball, terza scelta assoluta all’ultimo Draft NBA. Fortunatamente in meglio. Sembra ormai un secolo fa, ma siamo certi che LaMelo abbia ben a mente la sua performance di debutto sul palcoscenico NBA: una comparsata di 15 minuti condita da 0 punti e poche altre cose da poter ricordare. Un difficile impatto con la lega che però non ha scoraggiato il diciannovenne, sempre più consapevole dei suoi mezzi.

Se n’è accorto anche coach James Borrego, che ha recentemente elogiato LaMelo Ball e la sua continua crescita, sul campo e fuori.

“LaMelo sta migliorando ad ogni partita, il suo impatto sulle gare è totale. Gioca con fiducia e testa, tutto quello di cui abbiamo bisogno”

Nella gara di stanotte persa contro i Philadelphia 76ers 112-127, LaMelo Ball ha probabilmente fatto registrare la sua miglior performance nella sua giovane carriera NBA: 13 punti, 5 assist, 4 rimbalzi, 4 rubate e 2 stoppate in 30 minuti di gioco, un impatto generale su entrambi i lati del campo che ben fa sperare lo staff della franchigia di Michael Jordan.

Ottima gara quindi, a seguito del career-high di 22 punti della scorsa nottata fatto registrare nella vittoria contro i Dallas Mavericks, un trend positivo che gli è valso la permanenza in campo per gli ultimi minuti della gara contro i 76ers, cosa che finora in questa stagione non gli era ancora stata concessa.

LaMelo Ball sta conquistando sempre più fiducia nel suo gioco, dimostrando a tutti di essere uno dei rookie più interessanti di questa stagione 2020-2021. Il premio come miglior Rookie dell’anno dipenderà però anche dal record finale dei suoi Charlotte Hornets e dall’eventuale posto ai Playoff.

