NBA, Infortunio Cody Zeller: svelati i tempi di recupero

Un esordio difficile per gli Charlotte Hornets in questa nuova stagione NBA 2021-22. Dopo il debutto complicato di LaMelo Ball (o punti in 16 minuti per lui, ndr), la franchigia di Michael Jordan deve fare i conti anche con l’assenza di Cody Zeller. Il lungo, nella partita d’apertura contro i Cleveland Cavaliers, si è fratturato la mano sinistra nel corso del terzo quarto.

Gli esami strumentali del caso hanno evidenziato la necessità di sottoporre il giocatore ad intervento chirurgico, quest’ultimo andato a buon fine nella giornata di ieri. Zeller, secondo quanto riporta ESPN, dovrà rimanere out per almeno 4-6 settimane.

After surgery on his fractured left hand in New York today, Charlotte Hornets center Cody Zeller is expected to miss four-to-six weeks, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 24, 2020

Charlotte, con tutta probabilità, sostituirà il giocatore in quintetto con Bismack Biyombo, il quale ha già fatto vedere buone cose nella prima uscita stagionale mettendo a referto 11 punti in 24 minuti.

