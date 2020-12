NBA, nessun problema nell’attacco dei Clippers: lo dice Ibaka

La sconfitta che i Los Angeles Clippers hanno subito contro Dallas non è stata “solo” un capitolo umiliante nella storia della franchigia, ma ha anche aperto numerosi punti interrogativi sulla stagione appena iniziata.

Uno di questi è quello riguardante la questione attacco. Basti pensare che a metà del secondo quarto, quando Dallas Mavs hanno raggiunto il vantaggio di 50 punti, nella franchigia californiana solo due giocatori erano riusciti a mettere a referto punti. Segno della difficoltà offensiva dei singoli, ma anche nel gioco di squadra.

Questi dati però non sembrano preoccupare Serge Ibaka. Il neo acquisto dei Clippers infatti ha dichiarato a ESPN che la squadra stava prendendo confidenza con gli schemi di attacco prima di domenica e che è felice della direzione in cui sta andando la franchigia.

Serge Ibaka said Clippers were growing more comfortable with the offense prior to Sunday. He doesn't think offense will be a problem. He's more focused on the defense and team understanding they need it. Ibaka says he's "comfortable where we are and what direction we're going" — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) December 28, 2020

Per Ibaka, piuttosto, il vero focus dovrà essere quello sulla fase difensiva. Il lungo congolese, arrivato dai Toronto Raptors, sarà chiamato a preoccuparsi. Ibaka infatti ha costruito la sua carriera sulle capacità difensive, soprattutto in ambito stoppate. Il lungo ad Oklahoma si è imposto negli anni come uno dei migliori difensori sotto canestro e in Canada ha accumulato l’esperienza per diventare leader difensivo. Anche se coi Mavericks questo apporto non c’è stato.

È evidente in realtà che nella sfida contro Dallas nulla abbia funzionato. E proprio per questo, il singolo incontro non può essere lo specchio della stagione 20/21 dei Clippers. Piuttosto è stata la dimostrazione che la franchigia non ha risolto del tutto i problemi dello scorso anno e che i cambi nel roster e nel coaching staff hanno bisogno di tempo per amalgamarsi e raccogliere i primi frutti. Dopo Dallas, però, il tempo a disposizione è drasticamente diminuito e ora la squadra è chiamata a reagire immediatamente. E Kawhi Leonard a tornare in campo il prima possibile.

