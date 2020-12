NBA, Golden State ringrazia Damion Lee: “È l’eroe della serata”

I Golden State Warriors sono finalmente riusciti a trovare la prima vittoria stagionale: il merito è di Damion Lee, che ha infilato la tripla decisiva a 1.7 secondi dal termine della gara. Lee è stato uno dei più positivi dell’intera squadra:

Gli Warriors hanno finalmente trovato energia, solidità e affidabilità anche, e soprattutto, dai giocatori in uscita dalla panchina. Tutto ciò che era mancato nelle due sconfitte precedenti. Una tenacia mantenuta fino all’ultimo, che ha premiato la squadra con una vittoria all’ultimo secondo. Coach Kerr ha voluto lodare i suoi giocatori:

“Sono stati fantastici. Eric ha giocato dei minuti da centro ed è stato particolarmente attivo. Sia Jordan [Poole, ndr] che Mulder hanno segnato tiri importanti. Loon è stato fantastico. Quello è il Looney che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso degli anni, che fa un grande lavoro a difendere sulle guardie. Cambiando, usando la sua stazza per difendere sui tiratori. Sembrava che tenesse da solo la difesa, quando era in campo”

“E ovvviamente Damion, l’eroe della serata, non solo per quel tiro ma per le giocate fantastiche di tutta la partita […] Che momento per D-Lee. Se lo ricorderà per sempre. Ne avevamo bisogno. È stata una grande vittoria, tutti noi nello spogliatoio ci sentiamo meglio”